«الداخلية»: مصرع «مسجل» في معركة مع الشرطة بقنا

لقي مسجل خطر، في محافظة قنا، مصرعه، بحسب بيان لوزارة الداخلية، صباح الأربعاء، في معركة مسلحة مع قوة أمنية.

وقال بيان الوزارة: «توجهت حملة لضبط عناصر إجرامية تخصصت في سرقات السيارات بالإكراه، فباغتها (محمد. ح)، 24 سنة، مسجل خطر، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية إطلاق أعيرة نارية وإحداث إصابة، و(محمد. م)، 29 سنة، مسجل، مطلوب في 9 قضايا، بإطلاق الأعيرة النارية».

وأضاف: «تمكنت القوات من ضبط الأول وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 بالخزينة الخاصة بها بداخلها 7 طلقات من ذات العيار والدراجة البخارية وتبين إصابته بطلق ناري وتم نقله للمستشفى لإسعافه وفور وصوله للمستشفى توفى متأثراً بإصابته، بينما تمكن الثاني من الهرب».