استمرار إغلاق 4 موانىء بالسويس لليوم الثاني بسبب سوء الأحوال الجوية

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى، لهيئة موانىء البحر الأحمر، أن موانىء السويس و السخنة و الأدبية و الزيتيات و نويبع تواصل إغلاقها لليوم الثانى على التوالى، ويأتي ذلك فى إطار ما تشهده البلاد من سوء للأحوال الجوية و نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تصل لحد العاصفة.

وأضاف مصطفى فى بيان إعلامي، أنه بالرغم من سوء الأحوال الجوية يتم بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية في تناوب فتح و إغلاق الموانى طبقًا للخريطة المناخية لمنع تعطل الحركة الملاحية بموانيها، حيث تم إعادة فتح ميناء السخنة فى تمام الساعة السابعة صباح اليوم، بعد تحسن نسبى مؤقت للأحوال الجوية حيث تم مغادرة السفينة السياحية بيرلين وعلى متنها 350 سائح متجهة إلى قبرص و تم إغلاق الميناء مرة أخرى فى تمام الساعة التاسعة صباحا.

وشهد ميناء السخنة بالأمس وصول سفينة الحاويات اكسين شيوان قادمة من العقبة والسفينة السياحية بيرلين وعلى متنها 350 سائح قادمة من سفاجا كما غادر الميناء السفينة أم اس سى نوا متجهة إلى ميناء الملك عبد الله بالسعودية.

وعلى جانب أخر، أكد مصطفى، أن مركز عمليات الهيئة يتابع باستمرار على مدار 24 ساعة الحالة المناخية و حركة الملاحة بالموانىء للعمل على الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة نورد هوستون و على متنها 13057 طن الومنيون صب قادمة من فنزويلا و السفينة ليدى سيلينا، وعلى متنها 30 ألف طن الومنيوم صب قادمة من الهند مع توقف الملاحة بين خط سفاجا ضبا و ذلك لإغلاق ميناء ضبا السعودى لسوء الأحوال الجوية.

وشهد ميناء سفاجا بالأمس وصول العبارة أمانة و على متنها 1363 معتمر و 31 شاحنة وسيارة قادمة من ميناء ينبع السعودى والسفينة نما اكسبريس و على متنها 58 شاحنة و 32 سيارة و 2 راكب .

استقبل ميناء الغردقة بالامس العبارة مسرة و على متنها 267 راكب و15 سيارة و 5 شاحنة ، شهد ميناء نويبع بالأمس مغادرة السفينة سيناء و على متنها 37 راكب و 26 براد و 11 تريلا.

شهد ميناء شرم الشيخ مغادرة و وصول السفينة نيوتاليس و على متنها 113 سائح إلى و من الكنيسة خلال رحلتين للسفينة.