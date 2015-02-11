حزب المؤتمر: زيارة بوتين ستساهم فى نجاح المؤتمر الاقتصادي

أكد المستشار حسين أبو العطا نائب رئيس حزب المؤتمر،أن نتائج زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر ستساهم بشكل قوى في نجاح المؤتمر الإقتصادي في مارس القادم،حيث أنها أعطت انطباع قوى لدى الدول المشاركة بأن مصر بلد أمن وجاذب لاستثمارات خاصة بعد التي الاتفاقات، التي توصل الرئيسين لها،مؤكدا أنها رسالة قوية للمستثمرين الأجانب.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر فى تصريحات صحفية اليوم،أن من أهم نتائج الزيارة ، توقيع مصر لعدة اتفاقيات بينها وبين روسيا من شانه دفع اقتصاديات الدولة للأمام خاصة مع توقيع اتفاق مبدئي لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووي،وتيسير جهود إقامة منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الجمركي الأوراسي،إلى جانب دفع علاقات التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، والاتفاق على تيسير حركة التبادل التجاري، وتذليل العقبات وبالتالي سيساهم فى إعادة بناء الاقتصاد المصري على المستويين قصير المدى وبعيد المدى.

وقد بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة لمصر على مدى اليومين الماضيين، وهى الزيارة الأولى التي يقوم بها بوتين للقاهرة منذ عشر سنوات وخصوصا منذ الثورة المصرية التي إسقطت في 2011 الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي كان بوتين التقاه في آخر زيارة قام بها إلى مصر في عام 2005.