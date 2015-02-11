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الحكومة اليونانية الجديدة تفوز بثقة البرلمان

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الحكومة اليونانية الجديدة تفوز بثقة البرلمان الحكومة اليونانية الجديدة تفوز بثقة البرلمان

البرلمان اليوناني

نجحت اليونانية الجديدة في الفوز بثقة البرلمان بعد حصولها على تأييد 162 نائبا في البرلمان البالغ عدد مقاعده 300 مقعد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى”، اليوم،أن حكومة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس حصلت على أصوات نواب حزبه “سيريزا” البالغ عددهم 149 نائبا، وحليفه في الائتلاف الحاكم حزب “اليونانيين المستقلين” البالغ عددهم 13 نائبا.

يشار إلي أن حزب “سيريزا” اليسارى، الذي ينتمي إليه تسبيراس، قد فاز في الانتخابات التي جرت في اليونان الشهر الماضي، ووعد خلالها بإنهاء إجراءات التقشف، علما بأن ديون اليونان تجاوزت حاليا أكثر من 320 مليار يورو أو ما يعادل 174 % من الناتج الاقتصادي.

أ ش أ

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