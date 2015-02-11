محافظ الأقصر الجديد يزور المستشفي الدولي بعد منتصف الليل لمتابعة سير العمل

فاجئ الدكتور محمد سيد بدر، محافظ الأقصر، العاملين بمستشفي الأقصر الدولي، بزيارة بعد منتصف الليل لمتابعة سير العمل ومستوى الأداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها للمرضى والمترددين على المستشفى.

وتفقد بدر جميع أقسام المستشفى، والتقى بالأطباء وأطقم التمريض والعاملين لمتابعة مستوي الخدمة الطبية وحرص بدر على الاستماع للمرضى والتعرف على مستوي الخدمة الطبية المقدمة.

وأكد بدر على جميع العاملين بالمستشفى بضرورة العمل بجدية لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وعلي تواجد جميع أطقم العاملين بالمستشفي على مدار اليوم من خلال عمل النوبتجيات لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضي.

وفي نهاية زيارته للمستسفي، عقد محافظ الأقصر اجتماعا مع الدكتور محمد ضاحي، مدير المستشفي، ونوابه وعددًا من الأطباء، وأوصي خلاله بضرورة الاهتمام بقسم الطوارئ والاعتراف بالسلبيات حتى يمكن ايجاد حلول لها.

وكلف بدر مدير المستشفي بإعداد مذكرة بالمعوقات التى تواجه إدارة المستشفي وتحول دون تقديم خدمة صحية مناسبة للمواطنين بعد اعتراف الأخير بوجود نقص في الكوادر البشرية بالمستشفي .

و دعا بدر شباب الأطباء للمشاركة في تقديم رؤي وأفكار ومقترحات لتطوير مسشتفي الأقصر الدولي لتكون مستشفي عالمي، مشيراً إلي أن طبيعة الأقصر السياحية تساعد في الوصول إلي هذه المرحلة ولكن بمجهود واتقان من ابنائها الأطباء.