مصرع ربة منزل وإصابة أخر في حادث تصادم بساقلته بسوهاج‎

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب أخر في حادث تصادم سيارة أجرة بدراجة نارية توك توك على الطريق الصحراوي الشرقي بناحية العوامية بمركز ساقلتة.

تلقى اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة ساقلتة ، بوقوع مصادمة علي الطريق الصحراوي السريع الشرقي بناحية العوامية – دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 5083 أجرة سوهاج في اتجاه [ سوهاج – أسيوط ]” هرب قائدها عقب وقوع الحادث” ، وأختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ واصطدم بدراجة نارية ” توك توك ” قيادة المدعو كرم حسن صابر 27 سنة سائق – ويقيم بناحية الجلاوية – دائرة المركز.

ونتج عن الحادث وفاة المدعوة هوانم أحمد حسن 62 سنة ربة منزل – وتقيم بذات الناحية وإصابة قائد الدراجة النارية ” بجروح وكدمات متفرقة بالجسم” ، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفي ساقلتة المركزي، كما نتج عن ذلك حدوث بعض التلفيات بالسيارة والدراجة النارية.

وبسؤال قائد الدراجة النارية والمدعو عادل عوض أحمد 29 سنة نجل المتوفاة، أيدا ما جاء بالفحص وأتهم الأخير قائد السيارة الهارب بالتسبب في وفاة والدته، و تم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد وضبط قائد السيارة مرتكبة الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 697 جنح المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.