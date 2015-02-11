مصرع طالب تحت عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بسوهاج‎

لقي طالب مصرعه، صباح اليوم الأربعاء، تحت عجلات أحد القطارات أثناء عبوره شريط السكة الحديد بناحية جزيرة شندويل بدائرة مركز سوهاج.

تلقى اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة سوهاج ، يفيد بورود بلاغ من ناظر محطة سكة حديد جزيرة شندويل باصطدام القطار رقم 776 [ القاهرة – أسوان ] بشخص مما أدى إلى وفاته.

وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام القطار بشخص يدعى محمود نور الدين أحمد حسن 19 سنة طالب – ويقيم بذات الناحية حال مروره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة مما نتج عنه وفاته في الحال.

وبسؤال حسن أحمد حسن يوسف 59 سنة مدرس ويقيم بذات الناحية “عم المتوفي”، أيد ما جاء بالفحص ونفي الشبهة الجنائية، ولم ينتج عن الحادث أي تأخير بحركة سير القطارات.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 922 إداري المركز لسنة 2015، وبالعرض علي النيابة صرحت بدفن الجثة.