مشيرة خطاب عن تعيين 3 نائبات لمحافظين: «ننتظر المزيد»

وصفت مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان السابقة، تعيين ثلاث سيدات نائبات محافظ بأنها خطوة جيدة يمكن أن تكون بداية للدفع بالمرأة المصرية إلى داخل دائرة صنع القرار.

وأعربت «خطاب»، التي ترأس حاليًا لجنة المرأة في المجلس المصري للعلاقات الخارجية، في كلمة ألقتها بمركز الأبحاث «وودرو ويلسون» في واشنطن حول وضع المرأة المصرية بعد ثورة يناير، عن أملها في أن هذا القرار يعقبه قرارت أخرى بتعيين المرأة في منصب محافظ قريبًا.

وأكدت أن المرأة المصرية أثبتت أنها جزء رئيسى في كافة الأحداث التي تشهدها البلاد، مضيفة أن «المرأة المصرية تعتبر كتلة تصويتية قوية غير أنها تحتاج إلى ترجمة ذلك لتتحول إلى قوة مشاركة في عملية صنع القرار».

وأشارت الوزير السابقة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يترك مناسبة واٍلا عبر فيها عن تقديره للمرأة المصرية، مستشهدة بالزيارة التي قام بها السيسي إلى ضحية واقعة التحرش الجنسي التي وقعت في ميدان التحرير واعتذاره لها.

وتابعت: «السيسي قام بتعيين السفيرة فايزة أبوالنجا مستشارًا للأمن القومي بعد أن ظلت المرأة تتولى فقط الوزارات الناعمة مثل حقيبة التضامن الاجتماعي بالإضافة إلى تشكيل مجلسين استشاريين للرئاسة للتعليم وتنمية المجتمع وهما المجلسان اللذان شهدا تمثيلاً كبيرًا للمرأة والشباب».

ولفتت «خطاب» إلى أهمية التعليم الذي لا يقتصر فقط على المدرسة بل من خلال دور العبادة ووسائل الإعلام وغيرها من أجل التصدي لتزايد ظاهرة التشدد واستغلال الدين كستار للتأثير على قيم المجتمع.

وكانت «خطاب» قد قامت بزيارة للولايات المتحدة استغرقت عدة أيام شاركت خلالها في مائدة مستديرة نظمها معهد «إسبن» بالتعاون مع السفارة الإيطالية في واشنطن حول الامن الغذائي ودور المراة في التغذية وذلك بمناسبة انعقاد معرض «أكسبو» الدولي في ميلانو في مايو المقبل.

كما ستلقي محاضرتين في إيطاليا الأسبوع الجاري أحدهما حول اتفاقية حقوق المرأة والأخرى بشان اتفاقية حقوق الطفل بصفتها خبيرة في مجال حقوق الإنسان.