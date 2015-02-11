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موظف سابق في سي آي إيه: أفغانستان ملجأ مهم لتنظيم “داعش”

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موظف سابق في سي آي إيه: أفغانستان ملجأ مهم لتنظيم “داعش” موظف سابق في سي آي إيه: أفغانستان ملجأ مهم لتنظيم “داعش”

داعش

اعتبر مسئول كبير سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” أن أفغانستان قد تكون أصبحت ملجًأ للجهاديين بمن فيهم تنظيم داعش، وذلك بمناسبة رحيل جنود غربيين.

وقال روبرت جرونييه الرئيس السابق لمكتب سي آي ايه في إسلام أباد الذي نشر مذكراته أن “تهديد ملجأ أفغاني هو أيضا أكبر بكثير من قبل 11 سبتمبر”. وجاء كلامه أمام معهد نيو أميركا للأبحاث.

وروى في كتابه “88 يومًا حتى قندهار” تجربته الصعبة في محاولة للإطاحة بنظام طالبان عام 2001 بعد اعتداءات 11 سبتمبر.

وقال إن طالبان يميلون إلى رؤية الأشياء بطريقة ثنائية ويتخذون قراراتهم وهم يتساءلون “هل الإسلام يأمر بذلك أو لا؟” إذن “هم لن يديروا ظهرهم لأشخاص حلفاء أيديولوجيين في الجانب الآخر من الحدود”.

وأضاف “أنا لا أعتقد أيضًا انهم سيديرون ظهرهم للإرهابيين الدوليين في حال عادوا بأعداد كبيرة إلى المنطقة. ما أخشاه هو أن يضحك لهم الحظ أكثر”.

وأكد جرونييه الذي شغل مناصب أخرى أيضًا في سي آي ايه قبل أن يترك الوكالة عام 2006، أن كتابه يروي كيف ربحت الولايات المتحدة بسرعة “أول حرب أميركية أفغانية” عام 2001 وكيف “خسرت أو بالتأكيد لم تربح الحرب الأميركية الأفغانية الثانية”.

ولكنه يحذر من “إعادة كتابة أخطاء الماضي عندما يكون بإمكاننا خوض حربا أمريكية أفغانية ثالثة”.

أ ف ب

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