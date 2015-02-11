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مصدر ميداني سوري: الجيش يخوض معارك ضد مسلحين لإبعاد خطرهم عن دمشق

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كشف مصدر ميداني سوري أن قوات الجيش النظامي ومجموعات مسلحة حليفة تخوض معارك منذ يومين ضد مسلحين في ريفي درعا والقنيطر، جنوبًا، بهدف إبعاد خطر المسلحين عن دمشق.

ونقلت قناة «سكاي نيوز بالعربية»، مساء الثلاثاء، عن المصدر الميداني قوله إن الجيش السوري وحلفاء له، بينهم حزب الله، يخوض معارك مع جماعات مسلحة بهدف وقف هجمة المسلحين الكبيرة باتجاه العاصمة، وإعادة زمام المبادرة إلى الجيش السوري.

من جانبه، ذكر مدير المرصد السوري لحقوق الانسان، رامي عبدالرحمن، أن القوات السورية والجماعات المسلحة الحليفة تشن الهجوم بهدف استعادة مناطق سيطر عليها مسلحون معارضون في ريفي درعا والقنيطرة وأن القوات السورية تمكنت من السيطرة على عدد من هذه المناطق منذ انطلاق الهجوم.

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