الجيش السوري يعلن السيطرة على بلدة القصير

مقاتلو المعارضة أعلنوا انسحابهم من القصير بعد قتال أسبوعين

كتب : رويترز منذ 48 دقيقة

عرضت قنوات تليفزيونية سورية ولبنانية لقطات تظهر سيطرة الجيش السوري، اليوم، على بلدة القصير الاستراتيجية في تقدم مهم لقوات الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية في سوريا.

وعرضت قناة المنار، التابعة لحزب الله اللبناني، لقطات للبلدة وهي مهجورة، فيما وضع جنود سوريون أعلاما سورية وسط ركام مبانٍ مقصوفة.

وأعلن مقاتلو المعارضة السورية انسحابهم من القصير التي تقع على خط إمداد عبر الحدود مع لبنان، والتي خاضوا فيها معارك طاحنة مع القوات السورية وميليشيات حزب الله أكثر من أسبوعين.

وقال مقاتل من حزب الله، إنهم سيطروا على البلدة في هجوم خاطف أثناء الليل، مما جعل بعض مقاتلي المعارضة يفرون، وأكد جندي سوري، لم يذكر اسمه، لقناة المنار، أن كل المدنيين غادروا المدينة قبل بدء العملية.