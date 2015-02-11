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اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في «مذبحة كرداسة»

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تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم، الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة 3 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة كرداسة»، كان تم القبض عليهم مؤخرًا.

كانت المحكمة قضت، بإعدام 183 متهمًا، من بينهم 34 متهمًا هاربًا، وحضوريًا للباقين، وسجن صبي «حدث» عمره أقل من 18 عامًا بالسجن لمدة 10 سنوات، وتضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية ضد متهمين لوفاتهما، وبراءة متهمين آخرين أحدهما حضوريا والآخر غيابيا، وذلك عن اتهامات قتل ضباط شرطة والتمثيل بجثثهم، عقب الهجوم على قسم شرطة كرداسة، غرب محافظة الجيزة بمصر، في أغسطس 2013.

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