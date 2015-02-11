اليوم.. محاكمة «بديع» و190 آخرين في «اقتحام قسم العرب»

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، الأربعاء، جلسة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و190 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، من بينهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي في قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب.

وكان من المقرر أن تنظر الجلسة يوم 28 يناير الماضي، ولكن جاء خطاب بتعذر حضور المتهمين، لأن ذلك اليوم سيوافق ذكرى أحداث «جمعة الغضب».

والمتهمون في القضية هم محمد بديع المرشد، العام السابق لجماعة الإخوان، وقيادات الجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأكرم الشاعر، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وأحمد توفيق صالح الحولاني، عضو مجلس الشورى، وجمال عبيد، عضو مجلس الشعب.

ووجهت النيابة لكل من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، تهم تحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة «العرب» ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.