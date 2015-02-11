«وضع المرأة المصرية بعد ثورة يناير» في ندوة بـ«واشنطن»

وصفت مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان السابقة، تعيين 3 سيدات نائبات لمحافظين في حركة المحافظين الأخيرة، بأنها «خطوة جيدة لكنها بداية للدفع بالمرأة المصرية إلى داخل دائرة صنع القرار».

وأعربت، في كلمة ألقتها خلال ندوة، بمركز أبحاث وودرو ويلسون، في واشنطن، عن أملها في أن يعقب هذا القرار قرارت اخرى بتعيين المرأة في منصب محافظ قريبا.

وشددت «مشيرة»، التي ترأس حاليا لجنة المرأة في المجلس المصري للعلاقات الخارجية في كلمتها حول «وضع المرأة في مصر بعد ثورة 25 يناير»، على أن المرأة المصرية أثبتت أنها جزء رئيسى في جميع الأحداث التي تشهدها البلاد.

وأوضحت:«الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يترك مناسبة إلا وعبر فيها عن تقديره للمرأة المصرية، والزيارة التي قام بها لضحية واقعة التحرش الجنسي في ميدان التحرير وتقديمه اعتذار لها خير دليل على تقديره للمرأة».