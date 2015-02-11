مشيرة خطاب في واشنطن: المرأة المصرية اثبتت انها جزء رئيسى في كافة الاحداث

وصفت مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان السابقة تعيين ثلاث سيدات نائبات محافظ بانها خطوة جيدة يمكن ان تكون بداية للدفع بالمرأة المصرية الى داخل دائرة صنع القرار.

وأعربت خطاب في كلمة القتها بمركز الابحاث ” وودرو ويلسون” في واشنطن عن املها في ان هذا القرار يعقبه قرارت اخرى بتعيين المرأة في منصب محافظ قريبا.

واكدت خطاب – التي ترأس حاليا لجنة المرأة في المجلس المصري للعلاقات الخارجية في كلمتها حول” وضع المرأة في مصر بعد ثورة 25 يناير” ان المرأة المصرية اثبتت انها جزء رئيسى في كافة الاحداث التي تشهدها البلاد.

واضافت ان المرأة المصرية تعتبر كتلة تصويتية قوية غير انها تحتاج الى ترجمة ذلك لتتحول الى قوة مشاركة في عملية صنع القرار.

واشارت الى ان هذه مسئولية تقع على عاتق المرأة نفسها التي تحتاج الى تنظيم صفوفها وصياغة اجندة تجعلها قادرة على التنافس في الانتخابات البرلمانية وحتى الرئاسية.

واوضحت خطاب ان الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يترك مناسبة واٍلا عبر فيها عن تقديره للمراة المصرية مشيرة الى الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي الى ضحية واقعة التحرش الجنسي التي وقعت في ميدان التحرير وتقديمة اعتذار لها.

وقالت ان الرئيس السيسي قام بتعيين السفيرة فايزة ابو النجا مستشارا للامن القومي بعد ان ظلت المراة تتولى فقط الوزارات الناعمة مثل حقيبة التضامن الاجتماعي بالاضافة الى تشكيل مجلسين استشاريين للرئاسة للتعليم وتنمية المجتمع وهما المجلسان اللذان شهدا تمثيلا كبيرا للمراة والشباب.

واكدت اهمية التعليم الذي لا يقتصر فقط على المدرسة بل من خلال دور العبادة ووسائل الاعلام وغيرها من اجل التصدي لتزايد ظاهرة التشدد واستغلال الدين كستار للتأثير على قيم المجتمع.

وكانت خطاب قد قامت بزيارة للولايات المتحدة استغرقت عدة ايام شاركت خلالها في مائدة مستديرة نظمها معهد “اسبن ” بالتعاون مع السفارة الايطالية في واشنطن حول الامن الغذائي ودور المراة في التغذية وذلك بمناسبة انعقاد معرض “اكسبو” الدولي في ميلانو في مايو القادم.

كما ستلقي محاضرتين في ايطاليا هذا الاسبوع حول اتفاقية حقوق المراة والاخرى بشان اتفاقية حقوق الطفل بصفتها خبيرة في مجال حقوق الانسان.

> أ ش أ