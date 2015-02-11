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البيت الأبيض: أمريكي آخر محتجز لدى “داعش” في سوريا

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البيت الأبيض: أمريكي آخر محتجز لدى “داعش” في سوريا البيت الأبيض: أمريكي آخر محتجز لدى “داعش” في سوريا

البيت الأبيض

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست للصحفيين بعد تأكيد مقتل عاملة الإغاثة الأمريكية كايلا مولر، إن أمريكيًا واحدا آخر على الأقل محتجز رهينة في الشرق الأوسط.

وردًا على سؤال هل يحتجز تنظيم داعش أي رهينة أمريكي آخر، قال إيرنست “لقد تفادينا الحديث عن الحالات الفردية لأمريكيين محتجزين كرهائن لكننا على علم بأن رهائن أمريكيين آخرين محتجزون في المنطقة.” ورفض إيرنست ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال “لن أخوض في الحديث عن مناقشات معينة بشأن حالات أفراد محتجزين كرهائن والسبب الرئيسي هو أننا لا نعتقد أنه من مصلحتهم أن نتحدث عنهم علانية.”

واستدرك إيرنست بقوله “لكن ترددت أنباء معلنة عن أن أمريكيًا آخر واحدًا على الأقل محتجز كرهينة في سوريا.”

وكانت عائلة أوستن تيس -وهو صحفي اختفى في دمشق في أغسطس 2012- عقدت مؤتمرا صحفيا في واشنطن الأسبوع الماضي عن اختفائه.

رويترز

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