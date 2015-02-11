البرنامج التدريبي لأعمال التعداد الزراعي ينطلق بحضور 476 متدرباً

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي للمراقبين لأعمال التعداد الزراعي في عدد من المحافظات والتي استفاد منها 467 مراقباً لمدة خمسة أيام ففي محافظة شقراء افتتح مساعد مدير التعليم بالمحافظة عبدالله الفرحان ونائب مشرف منطقة الرياض هزاع المطيري فعاليات البرنامج التدريبي للمراقبين لأعمال التعداد الزراعي بحضور 34 متدربا فيما افتتح رئيس المجلس البلدي بمحافظة ضرماء سعد الثنيان والمفتش الاستاذ سعد أبو بكر فعاليات البرنامج التدريبي للمراقبين لاعمال التعداد الزراعي بحضور 17 متدربا كما تزامنت هذه الدورة في محافظة الدوادمي بحضور مساعد مدير التعليم بمحافظة الدوادمي الاستاذ جمال الحمادي وبحضور رئيس نادي الدرع الاستاذ ناصر السبيعي ومساعد المشرف أحمد السحيم فعاليات البرنامج التدريبي للمراقبين لاعمال التعداد الزراعي بحضور 46 متدربا ولمدة خمسة أيام.

يوفر إطاراً شاملاً عن الحيازات الزراعية حسب إحداثيتها وتوزيعها الجغرافي

كما افتتح مدير مكتب الاشراف بمحافظة الدرعية فواز الداود ومشرف منطقة الرياض فهد المقرن ومساعد المشرف عبدالرحمن المسند فعاليات البرنامج التدريبي للمراقبين لأعمال التعداد الزراعي بحضور 26 متدربا ولمدة خمسة ايام وكذلك شهدت الدورة انطلاقها في محافظة الخرج بحضور وكيل محافظة الخرج مساعد السالم وناصر الجرباء مشرف العلميات الميدانية بمشروع التعداد الزراعي ونائب مشرف منطقة الرياض الاستاذ عبدالله الدعفس ومساعد المشرف عبدالله العميريني والذين شهدوا فعاليات البرنامج التدريبي للمراقبين لأعمال التعداد الزراعي بحضور 40 متدربا ولمدة خمسة ايام.

وفي محافظة الغاط افتتح وكيل المحافظ منصور السديري ومدير التعليم بمحافظة الغاط محمد النصار ومدير المعهد العلمي الشيخ عبدالمحسن العامر ونائب مشرف منطقة الرياض هزاع المطيري ومساعد المشرف الاستاذ عبدالكريم الدريبي فعاليات البرنامج التدريبي للمراقبين لأعمال التعداد الزراعي بحضور 44 متدربا ولمدة خمسة ايام فيما افتتح نائب مدير عام مديرية الزراعة بالأحساء المهندس خالد الحسيني ومدير فرع وزارة المالية بالإحساء الاستاذ احمد الجغيمان ومشرف المنطقة الشرقية عبدالرحمن الثميري ومساعد المشرف عون العون فعاليات البرنامج التدريبي للمراقبين لاعمال التعداد الزراعي بحضور 260 متدربا ولمدة خمسة ايام أما في منطقة الباحة فقد انطلق البرنامج التدريبي بحضور مدير عام الزراعة بمنطقة الباحة المهندس سعيد الغامدي ومشرف منطقة الباحة فهد الحارثي ومساعد المشرف حسين الهفوفي.

وقال عبدالرحمن بن عبدالله المسند مساعد مشرف محافظات شمال وغرب الرياض ان هذه الدورة تهدف إلى تدريب وتعليم المراقبين على كيفية التعامل مع الجهاز الميداني المستخدم في التعداد( لينفو) والذي سهل مهمتنا بطريقة الكترونية ويضيف:لم يعد للورق وجود في عملنا بفضل هذه التقنية حيث ان الجهاز المسلم لكل مراقب يقوم بتعبئة البيانات آلياً ويتم تغذية المركز الرئيس في مصلحة الإحصاءات بطريقة سليمة تختزل الجهد والوقت. وهو ما يتفق فيه مع المراقب فهد الدجين مفتش محافظة حريملاء وملهم ورماح الذي أكد أن الدورة تأخذ جانباً نظرياً وتطبيقياً عبر تبصير المتدربين بمواطن الخطأ في مزارع عديدة وكيفية معالجته لافتاً إلى أن الدورة التي تستمر لمدة خمسة أيام تعد دورة مكثفة وكفيلة بتأهيل المراقبين لممارسة أعمالهم بكل يسر وسهولة مع الحفاظ على دقة العمل وجودته.

وتأتي أهمية التعداد الزراعي باعتباره يوفر إطاراً شاملاً وحديثاً عن الحيازات الزراعية حسب احداثيتها وتوزيعها الجغرافي لاستخدامه في المسوح الزراعية العينية مستقبلاً كما يوفر بيانات شاملة ومفصلة عن مختلف جوانب القطاع الزراعي تخدم المخططين في الدولة سواء أولئك المعنيين بالتخطيط العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو أولئك المعنيين برسم السياسات الزراعية وكذلك مستخدمي البيانات في القطاع الخاص والباحثين لافتاً إلى أنه عن طريق هذا التعداد يتم إجراء المقارنات الدولية للتعرف على مدى تطور القطاع الزراعي بالمملكة وتوفير البيانات المطلوبة للمنظمات الدولية.