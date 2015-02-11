عمار علي حسن: الأولتراس رفضوا أموال من جمال مبارك ليقوموا بدخلاتهم لصالحه

قال دكتور عمار على حسن، الباحث في علم الاجتماع، إن السلطة السياسية ممثلة في رئيس الدولة أبدت إعجابها بحركة الأولتراس الشبابية، وأراد الرئيس تحويلها في استخدامهم في افتتاح قناة السويس، «ولكن الإعجاب لم يتعدى سوى الإعجاب اللفظي كعادتنا في هذا البلد ولم يتحول إلى أفعال، والوايت نايتس هم مجموعة من الشباب لديهم رغبة في تشجيع فريق كروي فكيف أروّض هذه الرغبة؟ هذه الرغبة والطاقة من الممكن أن تتحول إلى طاقة جانحة وغاضبة نتيجة للتعامل الأمني الخشن معهم».

وأضاف حسن في لقاء على فضائية ” الحياة” مساء أمس الثلاثاء: ” لابد أن نقوم بتشكيل لجنة تضم مجموعة من شيوخ الدين وعلماء النفس والاجتماع وبعض النجوم الكروية البارزة، وتقابل هذه اللجنة مع قيادات الأولتراس، بحيث نستطيع مع مرور الوقت أن نجعلهم يعودوا إلى تشجيع الكرة كمتعة، وفي نفس الوقت يجب أن يتم تدريب أجهزة الشرطة في التعامل معهم، لأن التعامل التقليدي قد أثبت فشله » .

واستطرد: «هناك اتهام بأن الأولتراس قد تسيّس، وقد سمعت أن جمال مبارك قد عرض عليهم أن يعطيهم أموال لكي يجعلون الدخلة التي يقومون بها في الاستاد لصالحه ولكنهم رفضوا، وهم دخلوا إلى الميدان في ثورة 25 يناير، لأن لهم ثأر مع الداخلية، وقد استغلتهم جهات عديدة في هذا الوقت منهم الإخوان».