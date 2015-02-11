إقالة ” عمر السنكي” وزير الداخلية الليبي



> ذكرت مصادر لـ “سكاي نيوز عربية”، أن رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أقال وزير الداخلية عمر السنكي، بينما تعقد الأربعاء الجولة الثانية من الحوار الوطني داخل ليبيا برعاية الأمم المتحدة.

وأضافت المصادر أن الثني قرر تكليف مدير مديرية أمن البيضاء، العميد مصطفى بوحرارة بمهام السنكي لحين عقد جلسة مجلس النواب لاعتماد وزير جديد.

جولة ثانية للحوار

وتعقد اليوم الأربعاء الجولة الثانية من الحوار الوطني داخل ليبيا برعاية الأمم المتحدة في مدينة جدامس غربي البلاد، في محاولة لإنهاء الانقسام السياسي والصراع العسكري الذي تشهده البلاد.

وتعقد هذه الجلسات الرامية إلى الخروج بحل سياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإتمام وقف إطلاق النار، وسط تبادل الاتهامات، على استمرار المعارك في مواقع مهمة على رأسها مدينة بنغازي شرقي البلاد.

ويلتقي في هذه الجولة للمرة الأولى أعضاء من البرلمان الليبي، وأعضاء من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته للاتفاق على آليات الحوار وجدوله الزمني.

سكا نيوز