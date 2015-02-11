عباس يفتتح أول سفارة فلسطينية بأوروبا

افتتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الثلاثاء، مقر سفارة فلسطين في العاصمة السويدية ستوكهولم لتكون أول سفارة لبلاده في أوروبا، وذلك بعد رفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني من بعثة إلى سفارة.

وشهد الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، التوقيع على اتفاقيات تعاون وتنمية بين البلدين، وتمويل سويدي لبرامج بناء المؤسسات الفلسطينية وتطوير البنى التحتية في الضفة الغربية.

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يزور السويد لأول مرة منذ اعترافها بفلسطين في أكتوبر، الدول الأخرى أن تحذو حذو ستوكهولم.

وقال عباس إن اعتراف السويد سيدفع مفاوضات السلام قدما.

وتدهورت علاقات السويد مع إسرائيل منذ ذلك الوقت، وألغت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم زيارة لإسرائيل في يناير، واستدعت إسرائيل سفيرها لفترة مؤقتة.

ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة على أن تكون القدس الشرقية عاصمتها.

وانهارت محادثات السلام التي تجري منذ وقت طويل قبل نحو عام ومضى الفلسطينيون قدما في اتباع استراتيجية بديلة لتحقيق هدف إقامة الدولة.

وفي ديسمبر الماضي، أخفق مشروع قرار طرحوه في مجلس الأمن الدولي ويدعو إلى إقامة دولة فلسطينية وتحركوا أيضا للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ولم تعترف معظم دول غرب أوروبا وكذلك الولايات المتحدة رسميا حتى الآن بفلسطين كدولة على الرغم من إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترافا من الناحية الفعلية عام 2012 .

وتعترف إجمالا 135 دولة بفلسطين من بينها العديد من دول شرق أوروبا التي فعلت ذلك قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

ووافقت برلمانات عدة دول أوروبية بينها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا في الشهور الأخيرة على قرارات غير ملزمة لصالح الاعتراف بدولة فلسطين الأمر الذي أغضب إسرائيل.

سكاي نيوز