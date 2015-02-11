رسميا.. الإعلامي الساخر جون ستيوارت يترك برنامج “ذا ديلي شو” بعد ساعات من استضافته باسم يوسف

أعلنت شبكة كوميدي سنترال التلفزيونية في بيان، أن الإعلامي الساخر جون ستيوارت سيترك برنامجه “ذا ديلي شو” في وقت لاحق من العام الجاري.

يأتي رحيل ستيوارت بعدما رحل ستيفن كولبير عن برنامجه “كولبير ريبورت” وهو برنامج عن الأخبار غير الحقيقية في ديسمبر الماضي.

ولم يقع الاختيار بعد على من سيقدم البرنامج.

يذكر أن جون ستيوارت يعد برنامجه النموذج الذي نقل عنه الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف فكرة برنامجه “البرنامج” الذي توقف في الفترة الماضية.

يذكر أن ستيوارت استضاف أمس الثلاثاء الإعلامي باسم يوسف، الذي هاجم سياسات أمريكا خلال البرنامج.

سكا نيوز