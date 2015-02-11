المعشي مديراً للعلاقات والإعلام بصحة جازان

جازان - رؤى مصطفى

أصدر المدير العام للشؤون الصحية بجازان الدكتور أحمد سهلي قراراً بتعيين الأستاذ حسين معشي مديراً لقسم العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية بجازان، خلفا للأستاذ محمد صميلي. ويعتبر "معشي" إحدى الكفاءات الاعلامية المتميزة في المنطقة من خلال عمله في المجال الاعلامي منذ 17 عاماً. وسبق ان عمل نائباً لمدير العلاقات العامة والإعلام بصحة جازان.