أهالي المحافظات الشمالية من نجران: الأوامر الملكية بشرى خير للوطن

لا تزال الأوامر الملكية تلقى صدى واسعاً بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، ففي المحافظات الشمالية من نجران رصدت "الرياض" ردود فعل بعض المسؤولين والمواطنين هناك، حيث تحدث في البداية محافظ محافظة بدر الجنوب (180 كم شمال غرب نجران) الأستاذ زيد الرشود الذي عبر عن بالغ شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وذلك بمناسبة صدور القرارات الملكية التي جاءت في صالح المواطن حيث أكد الرشود أنها بشرى خير في حقبة تاريخية جديدة ستسرع في مسيرة النهضة والنماء لهذه البلاد المباركة.

أما الأستاذ سلطان بن سالم زاهر لسلوم عمدة محافظة حبونا (120 كم شمال نجران) فقد أكد إن هذه القرارات جاءت من لدن ملك كريم يراعي أبناء شعبه ويتلمس احتياجاتهم، فبقرار منح راتبين أساسيين لجميع موظفي الدولة مدنيين وعسكريين، وكذلك تسديد الديون عن المتعثرين والإفراج عن سجناء الحق العام من المواطنين والمقيمين، كلها جاءت تراعي المواطن والمقيم على حد سواء.

كما تحدث المهندس راشد الزبيدي مدير المياة بمحافظة حبونا فقال لقد إن هذه الأوامر حملت الخير والسعادة لأبناء هذا الوطن وجاءت مدروسة في كل جوانبها وشملت إلغاء بعض المجالس حتى يمكن قيادتها بكفاءة عالية لان تشعبها قد يحد من نتائج نجاحها.

أما محافظ محافظة ثار (140 كم شمال نجران) الأستاذ خالد الشمري فقد عبر عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على حزمة القرارات التي أكد إنها جاءت لمصلحة الشعب السعودي الكريم، حيث شملت جميع فئاته وشرائحه، داعيا الله ان يمده بعون من عنده ويشد عضده بسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد وان يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها.

كما تحدث الأستاذ عبدالهادي حسين آل مطلق اليامي فقال إن دمج بعض الوزارات وإلغاء بعض المجالس تدل على حنكة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بمراعاة ما يتطلبه المستقبل من توازن في العمل الإداري والإقتصادي، كما أن ضخ دماء شابة للعمل في مفاصل الدولة مع أهل الخبرة سينتج عنه دولة فتية في ظل قيادتنا الرشيدة رعاها الله وحفظها من كل مكروه.

من جانبه قال الشاعر المعروف محمود آل مخلص أن خادم الحرمين الشريفين أسعد كل أبناء شعبه وذلك بدعمه المستمر لكل فئات الشعب من مفكرين وأدباء وكتاب ورياضين وطلاب ومتقاعدين وفقراء ومستفيدي الضمان الاجتماعي وإن كل الكلمات مهما بلغت في إتقانها وفصاحتها لن تعبر عن مدى مشاعرنا لقائدنا وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله تعالى.

وتحدث ل "الرياض" الشاعر الأستاذ مسعود بن نقيره حيث سأل الله ان يحفظ قيادتنا لخدمة هذه البقاع المقدسة ولخدمة شعبها الوفي الذي بادلهم الحب والوفاء وليس بغريب على شعب قيادته تحرص على حمل هموم مواطنيها وتسعى إلى تقديم أفضل الخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية فحفظ الله هذا البلد وقادته من كل مكروه. وختم المواطن صالح قحصان آل مخلص بقوله نحمد الله الذي أنعم علينا بقيادة حكيمة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، حيث استكمال مسيرة البناء والخير الذي يعم كل أبناء الوطن.