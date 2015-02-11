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الخدمة المدنية: لا تكليف لموظفي البند بأعمال وظيفية أخرى

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الخدمة المدنية: لا تكليف لموظفي البند بأعمال وظيفية أخرى الخدمة المدنية: لا تكليف لموظفي البند بأعمال وظيفية أخرى

الرياض - سلطان العثمان

    أكدت وزارة الخدمة المدنية على ضرورة تمكين المعينين على لائحة بند الأجور من مباشرة أعمال الوظائف المعينين عليها وفقاً للمسميات المحددة باللائحة، وعدم جواز تكليفهم بأعمال وظائف لا تتفق مع تلك المسميات أو مشمولة بأنظمة أو لوائح وظيفية أخرى، مشيرة إلى أن المعينين على لائحة بند الأجور لا يعاملون من حيث أحكام كف اليد معاملة الموظفين والمستخدمين لعدم وجود نص نظامي يجيز ذلك سواء في لائحة المعينين على بند الأجور أو نظام العمل أو نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وفيما يتعلق بجواز تعيين العمال بصفة مؤقتة طبقاً للائحة المعينين على بند الأجور أوضحت الوزارة بأنه لا يوجد في اللائحة ما يمنع من تعيينهم لفترة مؤقتة يتم الاتفاق عليها بين الجهة الادارية والعامل بشرط أن يكون التعيين على الوظائف المعتمدة باللائحة ووفقاً للشروط والمؤهلات المطلوبة لهذه الوظائف.

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