الرعاية الشاملة

د. فهد بن محمد المطلق *

إذا ما نظرنا لمنهجية رعاية الأيتام في المملكة، نجد أنها تمتزج فيها عوامل كثيرة بدءاً من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف الذي يحث على رعاية اليتيم، ورتّب على رعايته والعناية به الأجر العظيم، ثم مروراً بالقيم الإنسانية التي تربط مجتمعنا السعودي ببعضه البعض وتميزه بهذه الميزة الحميدة.

وإذا ما نظرنا لأوجه الرعاية التي تقدم للأيتام نجد أنها تشمل كافة نواحي الحياة سواء الرعاية الاجتماعية، النفسية، الصحية، التعليمية، وحتى الترفيهية. وتسخر لها كافة الإمكانات بهدف توفير بيئة اجتماعية تربوية سليمة تساهم في بناء الفرد ليكون عضواً فاعلاً يساهم في بناء مجتمعه.

حقيقة فإن رعاية الأيتام قديمة قدم هذه الدولة أيدها الله، وهذا الدعم متواصل ومستمر منذ أن تأسست هذه الدولة على يد المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه عندما أُنشئت أول دار لرعاية الأيتام في المدينة المنورة سنة (1352ه)، فكانت بحمد الله النواة الأولى للرعاية المؤسسية للأيتام، وسار على نهج المؤسس أبناؤه البررة من بعده، حتى عهدنا الزاهر في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله، الذي يولي رعاه الله اهتماماً خاصاً بالأيتام حيث يبلغ حالياً عدد الدور الاجتماعية في المملكة أكثر من (20) فرعاً للبنين والبنات تعمل جميعها على تقديم الرعاية وتعمل على توفير بيئة تربوية صالحة للأيتام على مختلف مراحلهم العمرية.

أيتام منطقة القصيم بحمد الله يلقون كل الدعم أسوة بأخوتهم في مختلف مناطق المملكة، وفي منطقة القصيم توجد ثلاث مؤسسات اجتماعية تعنى بالأيتام تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وهذه الفروع هي دار الحضانة الاجتماعية بعنيزة، والأخرى دار التربية الاجتماعية للبنات بعنيزة، ودار التربية الاجتماعية للبنين ببريدة، وهذه المؤسسات بحمد الله على مستوى متميز من جودة الأداء بشهادة الجميع. ويحظى أبنائنا الأيتام في المنطقة بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود حفظه الله الذي يحرص على متابعة أبنائه الأيتام ومشاركتهم في مناسبات الأعياد وتفقد حوائجهم والتأكيد على توفير كافة متطلباتهم.. وتشريف سموه لأبنائه في بيتهم ودارهم دليل على حب سموه ورعايته لأبنائنا الأيتام.

ونجدها مناسبة مباركة لتهنئة سموه الكريم بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه أميراً لمنطقة القصيم، وكذلك لمعالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بتعيينه وزيراً للشؤون الاجتماعية متمنين للجميع دوام التوفيق.

* مدير عام الشؤون الاجتماعية بالقصيم