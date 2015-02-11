السند: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رحمة للناس

زار معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، وقد كان في استقبال معاليه والوفد المرافق له فضيلة مدير عام الفرع الشيخ تركي الشليل وفضيلة مساعد مدير عام الفرع الشيخ ماجد الحسين وفضيلة رئيس هيئة مدينة الرياض الشيخ عبدالمجيد العساكر ومديرو إدارات الفرع، وقد جرى خلال اللقاء شرح موجز لأعمال إدارات الفرع ومهماتها، وما أنجز خلال الفترة الماضية في كافة المجالات الميدانية والتوعوية والإدارية.

وقد أشاد السند بما رآه من جهود، مؤكداً دعمه للفرع ومنسوبيه بما يحتاجون فيما يخدم عملهم ويساهم في خدمة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي هي رحمة للعالمين فما شُرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لرحمة الخلق والإحسان إليهم، قال الله عن بعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) وأوصى معاليه منسوبي الفرع بأهمية القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق هدي الكتاب والسنة، ومراعاة المصالح المعتبرة شرعًا، وأن يكون درءُ المفاسد مقدمًا على جلب المصالح، بالإضافة إلى ما قرره أهل العلم المعتبرون من قواعد في جانب الحِسبة والاحتساب.

ونوَّه معاليه بما تحظى به الرئاسة العامة من دعم ومؤازرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير مقرن بن عبدالعزيز وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف –حفظهم الله-.

من جانبه ثمن الشيخ الشليل ومنسوبي الفرع لمعالي الرئيس العام هذه الزيارة، معتبرين هذه الزيارة دعمًا كبيرًا لمنسوبي الفرع وتدل على حرص معاليه ومتابعته لسير العمل عن قرب من خلال ما قدمه معاليه من توجيهات قيمة سيكون لها أثر كبير –بإذن الله-في تطوير العمل والرقي بمستوى الأداء.