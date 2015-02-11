أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مستشار البرنامج النووي المصري: محطة الضبعة ستكون جاهزة خلال 4 سنوات

Google+ Print
مستشار البرنامج النووي المصري: محطة الضبعة ستكون جاهزة خلال 4 سنوات مستشار البرنامج النووي المصري: محطة الضبعة ستكون جاهزة خلال 4 سنوات

أرشيفية

أوضح الدكتور إبراهيم العسيري، مستشار البرنامج النووي المصري، إنه سيتم إنشاء محطة الطاقة النووية المصرية في الضبعة، بناء علي مذكرة التفاهم، ومن خلال الأمر المباشر مع روسيا، وليس عن طريق مناقصة دولية.

وقال العسيري في مداخلته الهاتفية على فضائية “التحرير” أمس الثلاثاء :” إنه خلال الفترة القادمة سيتم الاجتماع مع الشركة الروسية المنفذة للمشروع، مشيرًا إلى أنها تنفذ جميع المحطات النووية داخل روسيا وخارجها “.

وذكر العسيري أن المواصفات ستعرض علي الجانب الروسي، ويتم الاتفاق على الخطوات التفصيلية من الناحية الاقتصادية، والتمويلية، والفنية، ومن ناحية التدريب، وجهة التصنيع المحلي.

وتابع “العسيري” قائلًا: “المواصفات ستشمل محطتين نوويتين، وسيستغرق المشروع من 4 إلي 5 سنوات حتي يكون جاهز للتشغيل بالكامل”.

وأكد “العسيري” أن روسيا من الدول العريقة في المجال النووي، ولها باع طويل في التكنولوجيا النووية، ولديها استعداد كامل للتعاون مع في مجال التدريب ونقل التكنولوجيا، والتصنيع المحلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل

رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»

رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»