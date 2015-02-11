مستشار البرنامج النووي المصري: محطة الضبعة ستكون جاهزة خلال 4 سنوات

أوضح الدكتور إبراهيم العسيري، مستشار البرنامج النووي المصري، إنه سيتم إنشاء محطة الطاقة النووية المصرية في الضبعة، بناء علي مذكرة التفاهم، ومن خلال الأمر المباشر مع روسيا، وليس عن طريق مناقصة دولية.

وقال العسيري في مداخلته الهاتفية على فضائية “التحرير” أمس الثلاثاء :” إنه خلال الفترة القادمة سيتم الاجتماع مع الشركة الروسية المنفذة للمشروع، مشيرًا إلى أنها تنفذ جميع المحطات النووية داخل روسيا وخارجها “.

وذكر العسيري أن المواصفات ستعرض علي الجانب الروسي، ويتم الاتفاق على الخطوات التفصيلية من الناحية الاقتصادية، والتمويلية، والفنية، ومن ناحية التدريب، وجهة التصنيع المحلي.

وتابع “العسيري” قائلًا: “المواصفات ستشمل محطتين نوويتين، وسيستغرق المشروع من 4 إلي 5 سنوات حتي يكون جاهز للتشغيل بالكامل”.

وأكد “العسيري” أن روسيا من الدول العريقة في المجال النووي، ولها باع طويل في التكنولوجيا النووية، ولديها استعداد كامل للتعاون مع مصر في مجال التدريب ونقل التكنولوجيا، والتصنيع المحلي.