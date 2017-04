Jupiter Ascending يحتلّ المرتبة الأولى عالمياً

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، تراجع The Hobbit: The Battle of the Five Armies من المرتبة الثانية الى الخامسة حيث حصد 9.7 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Taken 3 الى المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 11.2 مليون دولار، وعاد فيلم Big Hero 6 الى المرتبة الثالثة حاصداً مبلغ 12.7 مليون دولار، ودخل فيلم The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water في المرتبة الثانية مع 16.2 مليون دولار ودخل فيلم Jupiter Ascending مباشرة في قمة الترتيب حيث حصد 32.5 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Project Almanac الى المرتبة الخامسة مع 5.2 مليون دولار، ودخل فيلم Seventh Sons في المرتبة الرابعة حيث جمع 7.2 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم Jupiter Ascending في المرتبة الثالثة حيث حصد 18.3 مليون دولار، وتراجع فيلم American Sniper من المرتبة الأولى الى الثانية مع 23.2 مليون دولار، ودخل الفيلم الكرتوني The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water في المرتبة الأولى بعد أن حصد 55 مليون دولار.

في لبنان، دخل فيلم Wild Card في المرتبة الخامسة حيث شاهده 6536 شخص، ودخل أيضاً الفيلم الكرتوني Shaun the Sheep Movie في المرتبة الرابعة مع 6923 مشاهد، وتقدم مجدداً الفيلم اللبناني Vitamin الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 7768 شخص فأصبح مجموع مشاهديه 167357 شخص، ودخل فيلم Jupiter Ascending في المرتبة الثانية مع 9390 مشاهد، وصمد الفيلم اللبناني "يلا عقبالكن" في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 10301 شخص وأصبح مجموع مشاهديه 70265 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم American Sniper من المرتبة الثالثة الى الخامسة حيث شاهده 12983 شخص، ودخل فيلم The Gambler في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 12998 شخص، ودخل أيضاً فيلم Son of a Gun في المرتبة الثالثة حيث شاهده 13955 شخص، ودخل فيلم Jupiter Ascending في المرتبة الثانية مع 49879 مشاهد ودخل أيضاً الفيلم الهندي Yennai مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 58517 شخص.

في مصر، تراجع فيلم Taken 3 الى المرتبة الخامسة حيث جمع 697 ألف جنيه، وتراجع أيضاً فيلم "ريجاتا" الى المرتبة الرابعة حاصداً 716 ألف جنيه، ودخل فيلم The Theory of Everything في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 857 ألف جنيه، ودخل أيضاً فيلم "أسوار القمر" في المرتبة الثانية مع 963 ألف جنيه وبقي فيلم "يوم مالوش لازمة" في المرتبة الأولى بعد أن حصد مليونين و 382 ألف جنيه.