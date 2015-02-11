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هل يرتكب قصي خولي "جريمة" ؟!

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هل يرتكب قصي خولي "جريمة" ؟! هل يرتكب قصي خولي "جريمة" ؟!

الثلاثاء 10-02-2015 22:58

أعلنت الكاتبة والسيناريست السّوريّة نور شيشكلي عن استعدادها لمشروع مسلسل تلفزيوني جديد من تأليفها، بعنوان "جريمة شغف".

وحسب ما صرّحت به الكاتبة السورية شيشكلي لـ"سيدتي نت"، فسيبدأ تصوير "جريمة شغف" في وقت قريب، وفضّلت عدم إعطاء أي تفاصيل إضافية حاليّاً عن العمل.

وتدور الترشيحات لبطولة العمل حول النّجم السوري قصي خولي.

يشار إلى أنه يعرض للكاتبة شيشكلي حالياً مسلسل "علاقات خاصّة"، وهو عمل اجتماعي رومانسي يغوص في تفاصيل العلاقة التي تجمع بين المرأة والرجل، كاشفاً أسرارهما الأزليّة، مصوّراً الواقع من وجهة نظر المرأة، ومن وجهة نظر الرجل عارضاً مشكلاتهم الحياتيّة.

"علاقات خاصّة"، من إخراج رشا شربتجي، ويشارك في بطولته باسم ياخور، وديمة قندلفت، وصفاء سلطان، وعمار شلق، وكارمن لبس، وميرفا القاضي، وجوي خوري..

 

 

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