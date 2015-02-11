سلّوم حدّاد مخرجاً من جديد

بدأ الفنّان السوري سلوم حداد مؤخراً بإخراج جزء ثانٍ من المسلسل التراثي الإماراتي "القيّاضة"، سيناريو وحوار فيصل جواد عن قصة أشعار محمد سعيد الضنحاني، والذي أخرج الجزء الأول منه في الموسم ما قبل الماضي.

وتدور أحداث مسلسل "القياضة" في إطار رومانسي بين منطقتي دبا الفجيرة ودبي، محوره الأساسي الحب الطاهر والعفيف بين عليا ابنة الشارقة، وسليمان ابن دبا الذي وقع في حبها.

ويعتبر مسلسل "القياضة" التجربة الأولى لحدّاد في مجال الإخراج، وكان غاب لعدّة سنوات عن الدراما السوريّة منذ العام 2012، فيما أطلّ العام الماضي بشخصّة "محامي العائلة" ضمن المسلسل العربي المشترك "الأخوة".

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