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عرض خاص لفيلم "أسوار القمر" بعد طرحه في الصالات

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عرض خاص لفيلم "أسوار القمر" بعد طرحه في الصالات عرض خاص لفيلم "أسوار القمر" بعد طرحه في الصالات

الأربعاء 11-02-2015 00:15

قرر أبطال فيلم "أسوار القمر" إقامة عرض خاص للفيلم، بعد طرحه في صالات السينما بعدة أيام، وهي تعتبر طريقة جديدة يعتمدها صنّاع الأفلام، حيث كان من المعروف إقامة العرض الخاص للفيلم قبل عرضه في الصالات بيوم واحد.

وشهد العرض حضور نجمة الفيلم الفنانة منى زكي والمخرج طارق العريان الذي رافقته زوجته الفنانة أصالة.

كما حضر لتهنئة الأبطال عدد كبير من الفنانين منهم عمرو سعد وأنغام التي تربطها علاقة صداقة قوية بكل من أصالة ومنى زكي، فيما شارك في تنظيم العرض الزميل أحمد الهواري.

 

 

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