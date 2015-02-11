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هذه هي هدية ميريام فارس لجمهورها بمناسبة عيد الحب

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هذه هي هدية ميريام فارس لجمهورها بمناسبة عيد الحب هذه هي هدية ميريام فارس لجمهورها بمناسبة عيد الحب

الأربعاء 11-02-2015 02:01

أطلقت الفنانة اللبنانبة ميريام فارس كليب أغنيتها "نفسي أقولهالك" عبر قناتها الخاصة في موقع "يوتيوب"، وهي أغنية من ألبومها الجديد "آمان".

وبدت ميريام في الكليب وهي تغني وترقص على المسرح أمام الجمهور، مرتدية ثياب باللون الأحمر.

وقبل إطلاقه، نشرت الفنانة اللبنانبة عدة صور لها من أجواء الكليب.

وكانت ميريام قد كتبت قبل أيام على حسابها الخاص في موقع "تويتر" تغريدة قالت فيها إن فيديو كليب أغنية "نفسي أقولهالك"، هو هدية منها لجمهورها بمناسبة عيد الحب فكتبت: "هديتي في عيد العشّاق ترقبوا فيديو كليب جديد لأغنيتي نفسي أقولهالك من ألبوم آمان في 10 فبراير".

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سيدتي

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