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منى هلا...ثملة

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منى هلا...ثملة منى هلا...ثملة

الأربعاء 11-02-2015 02:52

نشرت الممثلة والمذيعة المصرية منى هلا، لها على موقع "يوتيوب" بدت فيه وهي تترنح نتيجة تناولها الخمر، كما ظهرت وهي تمسك بكؤوس من الخمر مما آثار غضب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوها بعدم العودة إلى ، إذ أنها تقيم منذ سنوات في أمريكا.

كما سبق لمنى أن نشرت منذ أقل من شهر، صوراَ لها مع صديقها الأمريكي، لا تليق بموقعها كممثلة معروفة.

 

 

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