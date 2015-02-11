منى هلا...ثملة

نشرت الممثلة والمذيعة المصرية منى هلا، فيديو لها على موقع "يوتيوب" بدت فيه وهي تترنح نتيجة تناولها الخمر، كما ظهرت وهي تمسك بكؤوس من الخمر مما آثار غضب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوها بعدم العودة إلى مصر، إذ أنها تقيم منذ سنوات في أمريكا.

كما سبق لمنى أن نشرت منذ أقل من شهر، صوراَ لها مع صديقها الأمريكي، لا تليق بموقعها كممثلة معروفة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي