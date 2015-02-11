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فيديو.. مذيعة تسخر من فشل الموسيقات العسكرية في عزف السلام الوطني الروسي

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أبرزت قناة «روسيا اليوم» فشل الفرقة الموسيقية في عزف السلام الوطني الروسي بالقاهرة، في حضور الرئيس عبدالفتاح وضيفه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وسخرت مذيعة القناة قائلة: «من المنصف أن نقول أن الجانب المصري قد فعل كل شيء لإراحة الوفد الروسي، حتى أنهم عزفوا السلام الوطني الروسي.. على الأقل حاولوا».

واستطردت بسخرية: «لا أعلم كيف استطاعوا أن يحافظوا على ملامحهم ثابته (السيسي وبوتين)، وفي حالة لم تكن تعرف النسخة الأصلية فهو مختلف قليلًا».

قبل أن تعرض النسخة الأصلية للسلام الوطني الروسي وتعرض بعده ما عزف في لتقارن بينهما.

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