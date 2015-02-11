هاكرز يخترقون حساب مجلة “نيوزويك” على “تويتر” ويهددون زوجة أوباما وابنتيه باسم “داعش”

بدأت الشرطة الأمريكية تحقيقا في حادث قرصنة تعرضت له صفحة مجلة “نيوزويك” على شبكة تويتر، ونشر القراصنة عليها باسم “داعش” تهديدات ضد زوجة أوباما وابنتيه.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست إن مكتب التحقيقات الفدرالي باشر التحري في هذه القضية، مشيرا إلى أنه لا يملك أي معلومات تكشف عن مطالب القراصنة.

وقامت المجموعة التي تطلق على نفسها “الخلافة الإلكترونية”، بنشر تهديدات لميشيل أوباما وابنتي الرئيس الأمريكي، بالإضافة إلى نشرهم صورا لمجمع خاص بالتدريب على أساليب الاستخبارات الإلكترونية ومبنى البنتاجون.

واستغرقت عملية القرصنة دقائق معدودة، أعادت المجلة بعدها السيطرة على حسابها على شبكة تويتر وأكدت وقوع الحادث.

روسيا