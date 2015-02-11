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منصور بن زايد يبحث التعاون مع نائبي رئيسي وزراء العراق وكردستان

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منصور بن زايد يبحث التعاون مع نائبي رئيسي وزراء العراق وكردستان منصور بن زايد يبحث التعاون مع نائبي رئيسي وزراء العراق وكردستان

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، على هامش القمة الحكومية الدكتور صالح المطلق نائب رئيس الوزراء العراقي الذي يزور البلاد للمشاركة في القمة الحكومية 2015 التي تعقد في دبي حاليا.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية العراق الشقيق وآليات تعزيزها في مختلف المجالات تحقيقا للمصالح المشتركة.

كما التقى سمو الشيخ منصور بن زايد، أمس، قباد طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق الشقيق وخاصة إقليم كردستان وآليات تعزيزها في مختلف المجالات تحقيقا للمصالح المشتركة.

وفي وقت آخر التقى سموه روبرت كاليناك نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في جمهورية سلوفاكيا، وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير علاقات التعاون بين الإمارات وسلوفاكيا الصديقة وآليات تعزيزها في مختلف المجالات تحقيقا للمصالح المشتركة.

وحضر اللقاءات معالي صقر غباش وزير العمل ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل وأحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة.

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