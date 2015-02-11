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منال بنت محمد: وجودك دائماً فخر

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منال بنت محمد: وجودك دائماً فخر منال بنت محمد: وجودك دائماً فخر

دونت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة في حسابها عبر «الانستغرام» فخرها وسعادتها بتشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، بحضوره جلسة «التوازن بين الجنسين في الحكومات» التي عقدت في اليوم الثاني للقمة الحكومية الثالثة، وإعلان سموه تشكيل «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» حيث قالت سموها:«وجودك دائماً فخر.. وحضورك لجلسة اليوم أكبر تقدير للمرأة، وتكليفك لي برئاسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين شرف ومسؤولية».

ونشرت سموها صوراً من حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،رعاه الله، للجلسة وصورة تجمع سموه مع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

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