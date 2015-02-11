أساليب عمل هيومان رايتس غير موضوعية ومرفوضة

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أكدت شركة التطوير والاستثمار السياحي رفضها لنتائج التقرير الذي نشرته منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقراً لها والذي صدر أمس حول ممارسات توظيف العمالة الأجنبية في جزيرة السعديات، مشيرة إلى أن النتائج التي خلصت إليها المنظمة ترتكز على أساليب عمل غير موضوعية وغير منهجية رغم ادعائها تبني الشفافية في عملها.

وقالت الشركة في بيان لها إنها هي المطور الرئيسي لجزيرة السعديات، حيث تعمل على تطوير المنطقة الثقافية التي ستضم متحف زايد الوطني ومتحف اللوفر أبوظبي ومتحف جوجنهايم أبوظبي، مؤكدة حرصها الدائم خلال عملية تنفيذ هذه المعالم الثقافية على ضمان توفير ظروف العيش الملائمة وتطبيق ممارسات العمل وفقاً للمعايير الدولية المتبعة وبما يتماشى مع قانون العمل في الدولة.

ممارسات التوظيف

وأضافت شركة التطوير والاستثمار السياحي أنها عملت على صياغة "سياسة ممارسات التوظيف" وهي وثيقة شاملة تحدد المعايير المطلوب الالتزام بها من قبل شركات المقاولات العاملة في مشاريع الشركة حيث يتم فرض غرامات وعقوبات صارمة على تلك التي تخالف أي من الشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة كما قامت «التطوير والاستثمار السياحي» بإنشاء قرية السعديات للإسكان حيث تشترط على كافة مقاوليها الرئيسيين والفرعيين إسكان كافة عمالهم فيها.

وأشارت إلى أنها استقبلت مجموعات ومنظمات عديدة بما فيها أعضاء من البرلمان البريطاني وشركاء الشركة في تشييد المتاحف وكبار الدبلوماسيين الأجانب وغيرهم من كبار الشخصيات بزيارة للسعديات، حيث قاموا بجولات تفقدية على مواقع التشييد والمرافق السكنية للعمال وأشادوا جميعهم بمعايير ومستويات العيش العالية التي يحظى بها عمال السعديات بحيث باتت السعديات مثالاً يحتذى به لشركات التطوير الرائدة في هذا القطاع ونموذجاً في تقديم أفضل ظروف العمل في المنطقة.

رقابة مستمرة

وأوضحت «التطوير والاستثمار السياحي» أنها لكي تضمن امتثالها وكافة مقاوليها الرئيسيين والفرعيين لوثيقة «سياسة ممارسات التوظيف» وقانون العمل الإماراتي قامت الشركة بتعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز، إحدى المؤسسات العالمية الرائدة في مجال تقديم خدمات التدقيق لتتولى عملية الرقابة المستقلة على كافة الأمور المتعلقة بسياسة ممارسات التوظيف في مواقع العمل على جزيرة السعديات وعلى مدار العام ومن ثم إصدار نتائج عملها من خلال تقرير سنوي للجمهور العام، حيث استفادت شركة التطوير والاستثمار السياحي من هذا التقرير في التعرف على أي ثغرات أو تقصير حاصل واتخاذ الإجراءات والتعديلات اللازمة لمعالجتها وقامت الشركة بتطبيق بإجراءات صارمة جداً في التعامل مع أي شكاوى ذات مصداقية، بما في ذلك طرد المقاولين الذين خرقوا البنود المنصوص عليها في وثيقة ممارسات التوظيف.

وأكدت «التطوير والاستثمار السياحي» أن أبوابها كانت دوماً مفتوحة لإجراء حوار بناء حول توظيف العمالة الوافدة في جميع أنحاء العالم وستواصل الشركة العمل بشكل وثيق مع شركائها وإجراء التحسينات اللازمة ضمن حدود قدرتها وإمكاناتها كما أنها ستبقى دوماً ملتزمة بضمان مواصلة تطبيق أعلى معايير رعاية العمال وحماية حقوقهم في مختلف مواقع العمل التابعة لها.

دهشة

ومن جانبها أعربت مصادر لـ«البيان» عن دهشتها من إصرار منظمة هيومان رايتس ووتش التي تدعي الحيادية على اتباع هذا النهج غير الموضوعي الذي يبدو متعمداً، حيث تحولت المنظمة إلى أداة للابتزاز السياسي عن طريق تعمد اختلاق ملاحظات غير حقيقية.

وأشارت المصادر إلى أن سلوك «هيومان رايتس ووتش» ليس جديداً حيث دأبت منذ نحو 8 سنوات مع خروج مشروع السعديات العملاق للنور على انتهاج هذا الأسلوب المثير للاستغراب ومن الواضح أن المنظمة اختارت المشروع الخطأ لتمارس ابتزازها حيث أن مشروع السعديات تحديدا يولي اهتماما خاصا بالعمالة المنفذة له ويوفر لعماله خدمات وفق أرقى المعايير الدولية حيث كان أول مبنى أقامته شركة التطوير والاستثمار السياحي على جزيرة السعديات هو مبنى "قرية نموذجية للعمال" تتوافر بها كافة الخدمات المعيشية للعمال وفق أرقى المعايير الدولية وتم إقامة هذه القرية النموذجية قبل تنفيذ أية مشروعات بالجزيرة في مؤشر واضح على الاهتمام الذي توليه الشركة للعمال الذين قاموا ويقومون بدور حيوي في إنجاز هذا المشروع العملاق ضمن رؤية أبوظبي الهادفة إلى الارتقاء بالإمارة إلى أفضل المستويات العالمية ويتم تطويرها لتصبح أحد أهم الوجهات السياحية والثقافية على مستوى العالم وتراعي أفضل الممارسات البيئية في مختلف مرافقها.

ممارسات

وأكدت المصادر أن ممارسات المنظمة الغريبة تجاه هذا المشروع الهام الذي يجذب أنظار العالم بشكل مستمر خصوصا وأنه يضم قرية عمال نموذجية يحتذى بها يمكن ينطبق عليها عبارة أن «الشجرة المثمرة يقذفها البعض بالحجارة»، وكذلك المشاريع الناجحة قد ترميها بعض الجهات بسوء نية بالباطل فالمشاريع غير الناجحة لا يتعرض لها أحد ولا يشعر بها أحد.

وجهان متناقضان

كشفت مصادر لـ « البيان» عن أن الأمر الأكثر غرابة هو قيام وفود العديد من الجهات التنفيذية بالمنطقة بزيارة قرية العمال بجزيرة السعديات بطلب منها للاطلاع على تجربة القرية ومحاولة التعلم منها.

ووفقاً لمصادر مطلعة فإن بعض هذه الوفود ذكرت أن «هيومان رايتس ووتش» هي من أبلغتهم بالاطلاع على هذه التجربة للاستفادة منها مما يظهر التناقض الكبير في منهاج عمل هذه المنظمة.

وأضافت المصادر أنه إذا كانت نوايا «هيومان رايتس ووتش» سليمة فلماذا لا تتعاون بشكل مباشر مع شركة التطوير والاستثمار السياحي، لتحقيق الأهداف المطلوبة، ولكن المنظمة تفعل عكس ذلك.