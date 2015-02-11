محمد بن راشد: الابتكار يرسخ مكانة حكومتنا عالمياً

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الابتكار في الحكومات سوف يغير الطريقة التي نفكر بها وسيفتح آفاقاً جديدة أمام كافة القطاعات الحكومية وسيرسخ مكانة حكومة دولة الإمارات لتصبح في مقدمة الحكومات الأكثر ابتكاراً عالمياً.

وقال سموه «لدي ثقة كاملة في موظفينا على تحويل أفكارهم لواقع ملموس لرسم ملامح حياتنا المستقبلية معاً».

جاء ذلك خلال تفقد سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي المنصة الأكبر للابتكار الحكومي التي يشرف عليها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ضمن فعاليات الدورة الثالثة للقمة الحكومية التي انطلقت أول من أمس في دبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحت عنوان «استشراف حكومات المستقبل».

وتتيح منصة الابتكار التي تنظم للمرة الأولى من تمكين المشاركين في القمة للتعرف على أهم الأدوات والوسائل والاستراتيجيات الخاصة بتعزيز الابتكار ضمن المؤسسات الحكومية.

وتعكس منصة الابتكار جهود حكومة دولة الإمارات في إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أعلن عام 2015 عاماً للابتكار وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

حوارات الابتكار

واستضافت المنصة «حوارات الابتكار» سلسلة من الحوارات الملهمة والقصيرة يقدمها نخبة من الخبراء العالميين والإقليميين بمشاركة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي استعرضت نماذج مبتكرة من مختلف دول العالم مثل جورجيا وهاييتي ومولدوفا.. كما تناولت الجلسات العديد من الابتكارات الإماراتية مثل نظام التفتيش الذكي من وزارة العمل والذي يعتمد في مراحل تشغيله على مجموعة من الإجراءات الإلكترونية الذكية بما يسهم في تحسين أداء العمليات وتسهيل الإجراءات والبحث الذكي عن التزام المنشآت بالعقد بين صاحب العمل وطالب العمل وتحويل الراتب إلى مصرف تجاري.

كما استعرضت المنصة نظام التصويت الإلكتروني الخاص باللجنة الوطنية للانتخابات والذي يوفر سهولة الاستخدام والكفاءة والسرعة ويقلل من فرص الخطأ ويوفر المزيد من الدقة في الفرز وأمن المعلومات والقيم المضافة.

التدريب الذكي

وسلطت المنصة الضوء على مبادرة دبي للتدريب الذكي التي تهدف إلى تدريب الموظفين الحكوميين عبر برنامج متخصص بحيث يمكنهم التدرب في أي وقت وأي مكان ضمن تسعة محاور تشمل مفاهيم ومعايير التميز وكيفية إضافة قيمة للمتعاملين وإسعادهم والقيادة برؤية وإلهام ونزاهة والمرونة المؤسساتية إضافة إلى استدامة النتائج المتميزة والنجاح من خلال قدرات الموارد البشرية وتطوير القدرات المؤسساتية وبناء مستقبل مستدام وزيادة الاستفادة من الإبداع والابتكار.. ويحصل الموظف على شهادة إلكترونية لتعزيز مستقبله الوظيفي بعد إتمامه لهذه المحاور التدريبية.

وشارك في منصة مختبر الابتكار ممثلون عن القطاعين الحكومي والخاص إضافة إلى بعض الخبراء الميدانيين لوضع حلول مبتكرة لإحدى المشكلات التي تواجه القطاع المعني.. وتم تقسيم المشاركين من الشباب الإماراتيين المرشحين من قبل وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع إلى ثلاث مجموعات للعمل على المحاور الرئيسية للمختبر وهدفت الجلسة التي دامت نحو الساعة إلى تحفيز المشاركين على الابتكار والتفكير الابداعي من خلال استخدام أدوات وأساليب متطورة تساهم في تعزيز التفكير الابداعي.

تجارب المؤسسات

ويتوافر في المنصة أيضا مساحة لعرض مجموعة مختارة من تجارب المؤسسات الناجحة في مجال الابتكار الحكومي ليتم العمل على نشر الابتكارات داخل وخارج الدولة.. وصنفت الابتكارات المعروضة حسب مجالات الابتكار الحكومية الرئيسية مثل الخدمات والعمليات والسياسات وفق منهجية خاصة لتطوير الأفكار تقوم على التفكير الإبداعي عن طريق الألعاب والتخطيط الذهني.

رافق سموه خلال تفقده المنصة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس اللجنة المنظمة للقمة الحكومية ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي.

إضاءة

يأتي مركز محمد بن راشد آل مكتوم للابتكار الحكومي الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مؤخراً، في إطار رؤية سموه المتكاملة لتطوير العمل الحكومي وتعزيز تنافسية دولة الإمارات حيث وجه سموه بالعمل على تأسيس جهاز حكومي متخصص ومعني بتطوير الابتكار الحكومي ووضع مؤسسات الابتكار في إطار متكامل.