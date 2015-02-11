محمد بن زايد: حريصون على علاقات قوية مع فرنسا

بحث الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الرئيس فرانسوا هولاند رئيس جمهورية فرنسا تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفرنسي أمس في قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي يقوم بزيارة عمل لباريس تستغرق يوماً واحداً.

وأكد سموه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على إقامة علاقات قوية ومتنية مع فرنسا والتنسيق معها بشأن القضايا التي تهم البلدين، كما أكد سموه تضامن دولة الإمارات مع فرنسا في أعقاب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها، مجددا سموه التزام دولة الإمارات بدورها كشريك فاعل ضد التطرف والإرهاب في المنطقة.

ونقل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بداية اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الرئيس الفرنسي وتمنياته لفرنسا وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء - الذي حضره سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - بحث علاقات الصداقة والتعاون وسبل تطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط متينة ومصالح مشتركة في مختلف المجالات خاصة السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأعرب سمو ولي عهد أبوظبي عن ثقته بأن المنطقة مقبلة على فترة مزدهرة بعد أن تتصدى لخطر التطرف والإرهاب.

واستعرض سموه مع الرئيس الفرنسي العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا حيث عبر الجانبان عن تطلعهما لمزيد من النمو والتطور في العلاقات في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والحضارية والتطلع قدما لافتتاح المشاريع الحضارية والثقافية في مقدمتها متحف اللوفر ابوظبي.

ورحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان باختيار شركة «توتال» وفوزها بحصص امتياز نفطية في أبوظبي معرباً سموه عن تطلعه لمزيد من المشاريع الاستراتيجية بين دولة الإمارات وفرنسا.

وأعرب سموه عن سعادته بالمستوى الذي وصل إليه العمل المشترك مع فرنسا، مشددا على أهمية تدعيمه وتعزيزه بإجراء المزيد من اللقاءات التشاورية للمضي بالعلاقات المتميزة بين البلدين إلى آفاق أرحب وأوسع.

وتطرق الجانبان إلى مجمل التطورات في المنطقة خاصة المستجدات في مصر واليمن وسوريا والعراق حيث ساد الاجتماع توافق في الرؤى بشأن القضايا السياسية في المنطقة.

وتناول الحديث دور مصر في المنطقة وأهمية أن تتعافى وتنجح من أجل استقرار المنطقة وأمنها اضافة الى أهمية دور الأزهر الشريف في التصدي لمشروع التطرف الذي تقوم به الجماعات الإرهابية.

وعبر سمو ولي عهد أبوظبي في هذا الشأن عن تقديره لدعم فرنسا وموقفها تجاه مصر، وأبدى سموه ثقته العميقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وأن خبرته الطويلة وحكمته سيكونان عنصر وسطية وعامل استقرار في المنطقة. وأكد سمو ولي عهد أبوظبي ضرورة دعم المملكة الأردنية بكافة الامكانيات والوسائل المتاحة لمواصلة دورها الطليعي في تعزيز قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة، وعبر الرئيس الفرنسي عن تأييده لرؤية سموه في هذا الجانب.

شكر

وأعرب الرئيس الفرنسي عن عميق شكره لوقوف دولة الإمارات مع فرنسا ووصف دولة الإمارات بالصديق الوفي والحليف القوي، مبدياً شكره لمنح شركة توتال دورا في قطاع الطاقة في أبوظبي، كما أعرب عن تطلعه لمشاريع حيوية واستراتيجية كبيرة بين البلدين الصديقين.

وأبدى سعادته بلقاء سمو الشيخ محمد بن زايد والتباحث معه حول القضايا والمسائل التي تهم الجانبين وفي مقدمتها التعاون المشترك في إطار تنامي وتطور العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحمل الرئيس الفرنسي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الصديق اضطراد التقدم والنماء.

كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر والآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين والمستجدات والتطورات الراهنة.

حضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية واللواء الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة ومعضد حارب مغير الخييلي سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

وحضرها من الجانب الفرنسي جان ايف لو دريان وزير الدفاع وميشيل ميراليت السفير الفرنسي لدى الدولة والفريق كريستان ماسيه الأمين العام للتنمية الدولية لوزارة الخارجية وعدد من المسؤولين الفرنسيين.

تعاون عسكري

الى ذلك التقى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس في باريس جان ايف لو دريان وزير الدفاع الفرنسي.

وبحث سموه والوزير الفرنسي علاقات الصداقة وأوجه التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وتم خلال اللقاء - الذي حضره سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - استعراض العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية والدفاعية ومستوى التنسيق بينهما. كما بحث سمو ولي عهد أبوظبي ووزير الدفاع الفرنسي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى التطورات والمستجدات في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية واللواء الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة ومعضد حارب مغيير الخييلي سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.