«الدماطي» يفتتح معرضًا مؤقتًا للآثار بالمتحف المصري بالتحرير

أكد الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، على وحدة المجتمع المصري وقدرته على التعايش والتكاتف بين مختلف فئاته منذ فجر التاريخ، جاء ذلك خلال مراسم افتتاح المعرض المؤقت للآثار المصرية والمقام بالقاعة 44 بالمتحف المصري بالتحرير، لمدة شهر بعنوان «برديات من كرانيس- أصوات من مجتمع متعدد الجنسيات في الفيوم»، بالتعاون مع المعهد الألمانى للآثار، و بحضور السيد هانز يورج هابر، السفير الألماني بالقاهرة، والدكتورة كارولينا رومير، خبيرة البرديات.

أوضح «الدماطى»، أن المعرض يضم 33 قطعة أثرية عبارة عن 10 تماثيل من البرونز والتراكوتا، و صندوق خشبي لحفظ الأواني الزجاجية، وسلة صغيرة، بالإضافة إلي 11 بردية تعود للعصر اليوناني الروماني.

وأكد «الدماطى»، أن البرديات المعروضة تسجل الطبيعة الحياتية فى قرية «كرانيس»، بمحافظة الفيوم، و ذلك فى الفترة من « القرن الأول ق. م » حتى «القرن الـ 4 ق م»، من خلال مجموعة من المخاطبات و الرسائل بين أفراد العائلة، حيث تحتوى أحدى البرديات على جزء من خطاب كانت قد أرسلته أحدى السيدات إلى أخيها، بالإضافة إلى جزء من بردية، تشير إلى علاقة حب بين زوجين و مجموعة من البرديات الأخرى، منها ما يوضح كيفية علاج جذع كتف، و أخرى تحتوى على العديد من الأسماء التى كان متعارف عليها فى تلك الفترة من بينها أسماء مصرية، لاتيينه و يونانية.

كما أعرب الوزير عن سعادته بالتعاون بين الجانبين المصرى والألمانى، و الذى يمتد إلى مجالات البحث و النشر العلمى، حيث تم نشر كتاب عن الآثار التى وجدت فى قرية «كرانيس»، على هامش المعرض بالتعاون بين مصر وألمانيا.