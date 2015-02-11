بعد استضافته لباسم يوسف.. جون ستيوارت يعلن توقفه عن تقديم The Daily Show

أعلن الإعلامي الساخر جون ستيوارت توقفه عن تقديم برنامجه الشهير The Daily Show، بعد 15 عامًا، بعدما استضاف الإعلامي المصري باسم يوسف في أخر حلقاته.

وأعلن «ستيوارت» تقوفه عن تقديم البرنامج، مساء الثلاثاء، خلال تسجيل حلقته، حسب موقع Huffington Post، كما أكدت قناة Comedy Central، التي تذيع البرنامج، الخبر في تغريدة.

وقالت القناة، في بيان لها: «خلال العقدين الأخرين، كان لنا الشرف والفخر بالعمل مع جون ستيوارت. عبقريته الكوميدية لا تقارن بأحد، وجون كان بقلب Comedy Central».

وأضافت في البيان: «سيبقى جون على رأس The Daily Show حتى وقت لاحق هذا العام.. وسيبقى دائمًا جزء من عائلة»Comedy Central، فيما وضعت تعليق على صفحتها بـ«تويتر» أعلى البيان قائلة: «شكرًا جون».