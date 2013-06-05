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"أحسن ناس" يناقش "قانون الجمعيات الأهلية" اليوم على MBC مصر

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"أحسن ناس" يناقش "قانون الجمعيات الأهلية" اليوم على MBC مصر "أحسن ناس" يناقش "قانون الجمعيات الأهلية" اليوم على MBC مصر

كتب : نجلاء أبو النجا منذ 18 دقيقة

يُناقش البرنامج الاجتماعي الشامل "أحسن ناس"، الذي يقدم على قناة "MBC " اليوم، مجموعة متنوعة من الملفات الاجتماعية والسياسية والصحية والدينية من خلال عدد من الخبراء والمتخصصين في فقرات متنوعة سريعة، حيث سيتابع في الفقرة الأولى تطورات أزمة قانون الجمعيات الأهلية، وتستضيف الفقرة الدكتور ولاء جاد الكريم مراقب المنظمات الحقوقية وممثل فريدوم هاوس في مصر، وفي الفقرة الطبية يقدم الدكتور خالد عمارة أستاذ جراحة العظام طب عين شمس، عددا من النصائح الطبية للمشاهدين.

وتستضيف الفقرة الدينية الشيخ شريف شحاتة، وفي فقرة تفسير الأحلام يستضيف البرنامج الشيخ قباري قطب قباري مفسر الأحلام للتواصل حول بعض ما ورد للبرنامج، وتقدم الدكتورة سهير الغنيمي أستاذ مساعد الطب النفسي بجامعة عين شمس، بعض الاستشارات النفسية الأسرية، ويصاحب الحلقة تاكسي الموسيقي.

يقدم برنامج "أحسن ناس" الإعلاميان هشام عاصي ودينا عصمت، ويتناوب على تقديم الفقرات المتخصصة، عبير حسين، نورهان شكري، دينا يحيي، هلا السعيد، إيناس الليثي، آيه الأبنودي.

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