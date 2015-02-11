بالفيديو.. عمر جابر: نفسي أبقى نص أبوتريكة.. ” الوايت نايتس ” جزء من جمهور نادي الزمالك

قال عمر جابر، لاعب نادي الزمالك، إن الوايت نايتس جزء من جمهور نادي الزمالك، «وعندما يأتوا إلى نادي الزمالك خلال التمرين يشجعونني ونغني معًا للنادي، وهم يحبون نادي الزمالك جدًا، فيجب أن أحبهم لحبهم للنادي، وأنا ليس لي حساب على الفيس بوك أو تويتر لكي أتابع إذا كان لديهم نشاط سياسي على مواقع التواصل الاجتماعي أم لا، ولكن نحن نشجع الفريق سويًا بعيدًا عن السياسة».

وأضاف جابر في لقائه على فضائية ” دريم2″ مساء أمس الثلاثاء: «أنا ضد أي شغب، ومع استقرار البلد، ولا أتحدث في السياسة مع أي شخص لأنني لا أفهم فيها، ومثلما حزنت على ضحايا استاد الدفاع الجوي، حزنت أيضًا على وقوع الجنود الضحايا في سيناء، فأنا مصري ومع مصلحة البلد».

وردًا على اتهامه بأنه خلية إخوانية نائمة «أو مستيقظة»، حسب قول «الإبراشي»، قال جابر: «في فرحي جايب تامر حسني وأوكا وأورتيجا وشحته، فطبعًا الناس طبعًا في أي مشكلة بتحصل الناس بتقول أي كلام، أنا الحمدلله عشان بصلي وبقرأ قرآن وبصلي قيام الليل أبقى مش كويس، الحمد لله أنا أول حاجة مسلم، مليش دعوة بأي سياسية مفهمش حاجة في أي سياسة خالص».

واستطرد: «إذا قال رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عني، أنه لا يريد أبوتريكة آخر في نادي الزمالك، فأنا أقول أنني ككورة وكأخلاق نفسي أبقى زي كابتن أبوتريكة، نفسي أبقى نص كابتن أبوتريكة كإنجازات وحب الناس، تعاملت معه خلال سفرنا في لندن، وهو رجل متدين جدًا مليش دعوة بأي ميول سياسية ليه لكن ككورة وكأخلاق أنا بحبه جدًا».

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