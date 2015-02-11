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ولي ولي العهد يلتقي أميـر قطر في الدوحـة

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ولي ولي العهد يلتقي أميـر قطر في الدوحـة ولي ولي العهد يلتقي أميـر قطر في الدوحـة

    استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بالدوحة أمس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ونقل سمو ولي ولي العهد خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء "حفظهما الله" وتمنياتهما لسمو أمير دولة قطر الشقيقة بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري دوام التطور والازدهار.

فيما حمّل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سموه تحياته لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية ولشعب المملكة الشقيق المزيد من التقدم والنماء.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما بحث الجانبان مجمل الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر والشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

فيما حضرها أعضاء الوفد المرافق لسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وكان الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز قد وصل إلى الدوحة أمس في زيارة أخوية قصيرة، حيث كان في استقبال سموه في مطار حمد الدولي سمو نائب أمير دولة قطر، ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري.

وأقام الشيخ تميم بن حمد مأدبة غداء في قصر البحر تكريماً لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف والوفد المرافق له.

وقد غادر سمو ولي ولي العهد دولة قطر في نهاية زيارته وكان في وداعه الشيخ عبدالله بن حمد نائب أمير دولة قطر، والشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

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