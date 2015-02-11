كاتب سعودي: الملك سلمان أجهض مؤامرة الإخوان الساذجة

قال الكاتب السعودي يوسف الكويليت في مقال له بصحيفة “الرياض” السعودية جاء تحت عنوان “الكذبة وخدعتها الساذجة”، إن جماعات الإخوان، حاولوا تمرير كذبتهم عن الرئيس عبدالفتاح السيسي لدق إسفين بين مصر ودول الخليج العربي، المملكة والبحرين والكويت والإمارات، غير أن الموقف الموحد، واللغة التي نسفت تلك الدسيسة أعطيا مفهومًا في الدروس السياسية أن الظروف والأزمنة تغيرت ولم تعد الحرب الباردة العربية قائمة، لنعيد سيرة تلك الخلافات زمن المد اليساري ووهم الحرية والتحرر وشعارات إماتة الغرب والانتصار للشرق، فالدول والشعوب نضجت ولا تحتاج إلى الغرق في الأوهام طالما توجد قيادات تمثل عصرها وعالمها المعاصر..

وأضاف، الملك سلمان ليس رجلًا عاديًا وهو صاحب الخبرة الطويلة الذي يعرف مزالق السياسة ومؤثراتها، وهو المدرك بأن المملكة ومصر هما مركز القوة في تأسيس الأمن العربي وحمايته، وهما من يسعى لتطويق التفاعلات المعقدة في المنطقة، ويقفان على نفس المسافة في علاقاتهما الدولية فيما يخص الوطن العربي تحديدًا، ولم يعد بين البلدين حواجز أو مناورات ودسائس حين تكون الأمور واضحة وصادقة، ولذلك جاء سقوط الخديعة ليس حركة التفاف على صناعة أزمة، وإنما عقلانية الزعيمين ودورهما الأهم في خنق تلك الزوابع الصغيرة.

مؤكدا الرد الخليجي العربي جاء بنفس التطابق لإدراك أن المسئولية، وفي هذا الزمن الصعب، لا تخضع لمعايير الأفكار الصغيرة، طالما المواجهات مع الإرهاب بأنواعه المختلفة الخداع السياسي، والإعلام المضلل، وحياكة الكذب، هي جزء من سلوك مكشوف لم يخدع إلا نفسه.