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«شباب الأزهر والصوفية» يدشن إئتلاف «حراس مصر» لدعم الإقتصاد القومى

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دشن الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية، ائتلافاً دوليًا تحت مسمي إئتلاف «حراس »، لدعم الرئيس عبد الفتاح ، ومساندة خارطة الطريق، ودعم الاقتصاد القومي، والمشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر من خلال الترويج للمؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في شرم الشيخ .

وأعلن الاتحاد عن تنظيم 30 مؤتمرًا داخل محافظات الجمهورية، وعقد ورش عمل يحاضر فيها عدد من الخبراء الاقتصاديين واساتذة الاقتصاد بجامعات، «القاهرة، وعين شمس، وحلوان، والإسكندرية»، وقالت الدكتورة أمال شاهين، مدير عام الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية، إن الائتلاف الموحد جاء حرصًا على التوعية لأهمية الاستثماروالأمن الاقتصادى، معتبرة أن اقتصادنا يتجه للتعافى، وأن المؤشرات الأولية تقول إن هناك انطلاقة اقتصادية لمصر، وأن المؤتمر المزمع إقامته في مارس يدشن بداية الانطلاق .

وأضافت «شاهين»، أن الاتحاد الدولي قام بالتعاون مع 90 ائتلاف، ومجلس، وجبهة، ورابطة، واتحاد، في مقدمتهم «مجلس شباب كنائس مصر»، و«الاتحاد الدولي لشباب الجامعات»، و«الائتلاف الوطني للمرأة المصرية»، و«ائتلاف شباب الأقاليم»، إلي جانب الاستعانة بمكاتب الاتحاد الدولي داخل وخارج مصر في 77 دولة، وكذلك الإستعانه بشركات إعلامية وإعلانية متخصصة في ترويج المؤتمرات .

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