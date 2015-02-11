فيديو.. عضو «مجلس الزمالك»: أبلغت الإدارة بوقوع وفيات بين الشوطين ولم تستجب أو تنسحب

قال مصطفى عبدالخالق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي تقدم باستقالته، الثلاثاء، إنه قد ابلغ مجلس إدارة النادي بوقوع وفيات بين الجماهير بين شوطي لقاء الزمالك وإنبي، مساء الأحد، إلا أنه لم يجد استجابة ما جعله ينسحب من المباراة.

وأوضح، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «بين الشوطين ظهر ده على تتر الشاشات، أنا شخصيًا حاولت أوصل المعلومة لكل زمايلي، هنعمل ايه ده بيقولوا فيه وفيات عايزين نتأكد من الخبر ده، مفيش بعديها بخمس دقائق مع بداية الشوط الثاني، اتصلت على كل اللي اعرفهم وخدت تليفونات من بعض الزملاء من برة النادي أكدولي قلقهم علينا وعلى المباراة، قلتلهم مفيش حاجة حصلت فأكدوا اللي شافوه في التليفزيون».

وأضاف: «أنا بلغت أحمد (مرتضى)، قلتله بدورك بلغ شوف المشكلة فين، وقد ايه المصيبة موجودة يعني، لو الخبر سليم أنا رأي منكملش المباراة، ملقتش إيجابية في الموقف، أنا خرجت وانسحبت من المباراة، وللأسف الشديد الإعلام كله أكتر من قناة وأكتر من كاميرا كانت موجودة محدش سألك أنت رايح فين ولا خارج ليه».

وتابع: «راجعت نفسي والنهاردة تحديدًا بل من امبارح أنا جاهز لده رحت توجهت لمكتب المهندس خالد عبدالعزيز وقدمت له الاستقالة».