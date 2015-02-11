رئيس «السياسة» الكويتية عن «تسريبات مكتب السيسي» المزعومة: «مخ الإخوان كالذباب»

وصف الكاتب الصحفي أحمد الجارالله، رئيس تحرير جريدة «السياسة» الكويتية، التسريبات المنسوبة لمكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بـ«المفبركة».

وقال «الجارالله»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، على قناة «إل تي سي»، مساء الثلاثاء، مع الإعلامي سيد علي: «منذ اللحظات الأولى قنوات الإخوان تهدف لإفشال المؤتمر الاقتصادي، وتسعى لإحداث البلبة».

وأكد «الجار اللة»، أن التسريبات غير صحيحة، وأن «الإخوان أغبياء، وتصديقيهم للتسريبات يؤكد أن مخهم مخ ذباب».

وأشاد «الجارالله» بـ«مبادرة الرئيس السيسي واتصاله بالأصدقاء في الخليج».