وزير الخارجية يغادر إلى إثيوبيا لبحث تطورات ملف سد النهضة

غادر القاهرة مساء الثلاثاء سامح شكرى وزير الخارجية متوجهًا على رأس وفد إلى أديس أبابا فى زيارة لإثيوبيا تستغرق يومين يبحث خلالها تطورات ملف النهضة الإثيوبى.

صرحت مصادر دبلوماسية شاركت فى وداع شكرى: يضم الوفد المرافق لوزير الخارجية المستشار أحمد أبوزيد مسئول ملف مياه النيل بمكتب وزير الخارجية حيث تعد هذه الزيارة الثانية لـ”شكرى” لإثيوبيا خلال أسبوعين حيث عاد فى الأول من فبراير الحالى من أديس أبابا بعد رئاسته باقى فعاليات القمة الإفريقية نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى قطع مشاركته فى القمة بعد حادث العريش الإرهابى”.

وقالت المصادر “سيلتقى وزير الخارجية مع كبار المسئولين الإثيوبيين لبحث التطورات الأخيرة بشأن ملف سد النهضة وعلى ضوء عمل اللجنة الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان مع بحث مستجدات العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها فى مختلف المجالات وتحديد موعد عقد الدورة المقبلة من اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين”.

يذكر أن مصر تخشي أن يؤثر سد النهضة على حصتها السنوية من المياه.

الألمانية